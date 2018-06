Alitalia: Ferretti fa divise gratis

MILANO, 15 GIU - E' un "accordo commerciale senza esborso finanziario" - come spiegato dal direttore commerciale di Alitalia Fabio Maria Lazzerini - quello stretto tra la compagnia aerea e Alberta Ferretti, che oggi ha presentato le divise disegnate per hostess e stewart, ma anche una capsule collection 'see now buy now' di T-shirt e felpe con il logo Alitalia, di cui alcune saranno in vendita già da domani. Nell'accordo tra Alitalia e Aeffe, il gruppo di Alberta Ferretti, c'è infatti la possibilità per la stilista di usare il logo del marchio per questa piccola linea. Le nuove divise sono tutte in blu, il colore che per Ferretti meglio rappresenta l'Italia, oltre a donare praticamente a tutti. I modelli per lei rispettano la figura senza esasperarla, con spacchi funzionali e dettagli di stile come il nastro in gros grain logato della giacca, il logo all over che trasforma il cardigan, il grembiulino di servizio in jacquard logato che è quasi un abitino. Bandito il cappellino, "decoro superfluo e poco contemporaneo".