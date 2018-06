Borsa: Milano in rosso con banche

MILANO, 15 GIU - Piazza Affari (-1,3%) archivia l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con gli altri listini europei che temono altre tensioni commerciali dopo il nuovo scontro Usa-Cina sui dazi. Le banche hanno appesantito la Borsa di Milano dopo che la Bce ha fissato la fine del Qe. Si guarda con timore anche all'aumento del debito pubblico, al fatturato che frena ed agli ordini dell'industria che invertono la marcia. Si allenta la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund che ha chiuso in calo a 219 punti ed i rendimento del decennale italiano al 2,6%. Scivolano Tenaris (-4,6%) e Saipem (-4,2%). In forte calo Ubi (-3,2%), Bper (-2,6%) e Banco Bpm (-1,9%) mentre è in controtendenza Mps (+3,5%). In rosso i titoli legati al petrolio con il calo del prezzo del greggio in vista della riunione dell'Opec. Giù Eni (-2,3%), Italgas (-1%) e Snam (-0,2%). In luce Campari (+1,4%), con gli analisti finanziari che hanno alzato il prezzo obiettivo ed il titolo che viene ritenuto "attraente".