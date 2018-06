Tirrenia: Onorato, fusione Cin-Moby

CAGLIARI, 16 GIU - Dopo le polemiche e la presa di posizione della Regione sarda sull'annunciato spostamento della sede legale di Tirrenia da Cagliari a Milano, è lo stesso presidente del gruppo, Vincenzo Onorato, a chiarire la posizione dell'azienda, provando a spegnere il "fuoco dello sterile albero delle polemiche". "Come deliberato dal Consiglio di amministrazione e come comunicato anche agli investitori, entro fine anno le due società, Tirrenia Cin e Moby, si fonderanno in un'unica realtà che, è il caso di ricordarlo - sottolinea - è la numero uno al mondo per flotta di ferry passeggeri e per offerta di cabine. In contemporanea con la fusione, la sede legale della nuova compagnia sarà trasferita in Sardegna in modo definitivo". Onorato, che parla "da uomo di mare abituato a non spargere parole al vento", si rivolge direttamente ai sardi che "per primi, hanno il pieno e inviolabile diritto a conoscere la verità".