Istat, export in crescita 0,1% ad aprile

ROMA, 18 GIU - Aumentano ad aprile gli scambi internazionali dell'Italia. L'Istat stima un lieve aumento congiunturale sia per le esportazioni (+0,1%) sia per le importazioni (+0,7%) rispetto a marzo. Su base annua la crescita è pari a +6,6% nei dati grezzi (+3,5% nei dati corretti) ed è trainata dalle vendite verso Germania (+12,1%), Francia (+9,2%), Stati Uniti (+6%), Svizzera (+11,2%) e Regno Unito (+7%). La lieve crescita congiunturale dell'export è la sintesi dell'aumento delle vendite verso i mercati Ue (+0,9% sul mese) e della flessione verso l'area extra Ue (-0,9%). Invece l'incremento su base annua coinvolge sia l'area Ue (+8%) sia i paesi extra Ue (+4,8%). Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante all'aumento tendenziale dell'export, l'Istat segnala macchine e apparecchi n.c.a (+7,1%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+11,3%), apparecchi elettrici (+12,3%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,4%).