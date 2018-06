NEW YORK, 18 GIU - Google acquista una quota nel colosso cinese dell'ecommerce JD.com per 550 milioni di dollari. Mountain View rileva mano dell'1% di JD.com in quello che e' l'ultimo passo in ordine temporale della silenziosa strategia di Google in Cina, dove il motore di ricerca e' bloccato dal 2010. L'investimento lascia intravedere una collaborazione fra i due gruppi, che puntano a unire la base di clienti di Google con l'esperienza nella logistica di JD.com.