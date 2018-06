Ilva: Di Maio, garantire tarantini

ROMA, 19 GIU - Sull'Ilva "ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla terra dei fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c'è lo abbiamo sotto terra". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell'incontro al Mise. "La vostra presenza significa che sarete parte di questa decisione. I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei prossimi giorni-settimane saranno prese decisioni importanti", ha concluso.