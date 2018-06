Francia: incerte scelte economia Italia

PARIGI, 20 GIU - "Le scelte di politica economica del nuovo governo italiano sono ancora incerte": lo dice il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, nel rapporto annuale. "Non spetta commentarle ma sottolineare che una solida moneta condivisa, da 20 anni bene comune, forma un insieme coerente e solidale. Ognuno dei suoi membri deve rispettarne le regole e tutti condividono una comunità di destino", aggiunge il governatore, secondo cui le incertezze italiane "accrescono la necessità" di riformare la zona euro. Intervistato da France Inter, Villeroy ha parlato dei rischi del protezionismo, definendolo "un gioco pericoloso per tutti", e della necessità di fare squadra in Europa: "ognuno dei nostri Paesi europei se fosse da solo dinanzi a questo braccio di ferro tra America e Cina, verrebbe spazzato via. Quindi bisogna fare squadra", ha avvertito, "se il protezionismo continua a progredire sarà un gioco perdente per tutti, a cominciare dagli stessi Usa.