Rapporto Bankitalia: in Sicilia in 3 famiglie su dieci non lavora nessuno

In un quinto delle famiglie siciliane non lavora nessuno. Nell’Isola le cosiddette Jobless Households (i nuclei familiari nei quali nessun componente ha un’occupazione) nel 2017 sono 421 mila: rappresentano il 29,8% e sono il doppio rispetto al resto d’Italia. E’ quanto emerge dal report di Bankitalia sull'economia in Sicilia nel 2018, presentato oggi. Complice la crisi economica, l’analisi evidenzia come tra il 2009 e 2017, si sia registrato un aumento del 6,3% (1,3% in Italia) di famiglie senza reddito da lavoro, anche se il divario registra un’impennata nel biennio 2012-2013.

«Questi individui - sottolinea Bankitalia - che derivano il proprio sostentamento da redditi diversi dal lavoro, risultano particolarmente esposti al rischio di esclusione sociale».