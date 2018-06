Fed promuove banche, 35 ok a stress test

NEW YORK, 21 GIU - Tutte e 35 le maggiori banche esaminate dalla Fed superano gli stress test: hanno sufficiente capitale e sono abbastanza forti da continuare erogare credito, anche se l'economia dovesse scivolare in una severa recessione. Lo afferma la Fed. Le banche esaminate controllano l'80% degli asset del sistema bancario americano e sono ''fortemente capitalizzate''; sono in grado di continuare a mantenere livelli adeguati di capitale anche in caso di pesante recessione. ''Nonostante uno scenario difficile e altri fattori presi in considerazione negli stress test di quest'anno, i livelli di capitale delle banche dopo un' ipotetica severa recessione sono più elevati dei livelli di capitale delle grandi banche negli anni che hanno preceduto la recessione più recente'' afferma il vice presidente della Fed Randal Quarles. Lo scenario al quale le banche sono state testate quest'anno è il più duro mai adottato finora.