Tria, resta impegno su 0,3%

LUSSEMBURGO, 22 GIU - "L'intenzione è cercare di rispettare l'impegno dello 0,3%, si stanno facendo dei calcoli che una piccola deviazione dall'impegno, che la Commissione già si aspetta, deriverebbe dal fatto che lo 0,3% dipende da un quadro macroeconomico favorevole, naturalmente ora c'è un rallentamento in tutta la Ue, ci possono essere piccole deviazioni", ma "nella sostanza delle linee economiche non cambiano". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria al termine dell'Ecofin. Con i commissari Ue e all'Eurogruppo "non si è entrati nella discussione sui margini perché l'intenzione del Governo è portare avanti il programma nel percorso di riduzione del debito e di coerenza del consolidamento fiscale, quindi prima di parlare di margini dobbiamo far stime e vedere se abbiamo bisogno di margini", ha spiegato Tria, aggiungendo: "Ho avuto modo di scambiare idee con Moscovici e Dombrovskis, ho trovato un clima aperto e di collaborazione".