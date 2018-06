Dopo 30 anni Montezemolo a Montezemolo

ROMA, 22 GIU - Un ritorno alle origini, nel posto dove sono nati i suoi nonni e dove c'è ancora il palazzo di famiglia, ormai abbandonato degli avi, Cordero di Montezemolo. Luca di Montezemolo, presidente di Ntv e di Manifatture Sigaro Toscano, ha colto l'occasione di una visita ad Alba per un viaggio all'indietro nel tempo, nel paese Montezemolo, Piemonte, 300 abitanti a 750 metri di altezza. Il tempo di una chiacchierata con il sindaco Giuseppe Taramazzo, il ricordo di nonno Mario che è stato tanti anni fa sindaco del Paese e una visita al cimitero dove riposano i suoi cari: "quanta emozione e nostalgia nel rivedere questi posti e questa bellissima terra di boschi e agricoltura. Erano ormai trent'anni che non tornavo in questi luoghi", ha ricordato Luca di Montezemolo spiegando come i cugini, poco vicino tra Alba e Morra, producano dell'ottimo vino. Meno turisti in queste terre rispetto alle più famose Langhe, ma per Montezemolo una terra cara e piena di ricordi felici.