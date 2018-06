Boccia,pace fiscale? Azzerare crea furbi

ROMA, 26 GIU - "Penso sia meglio parlare di una rateizzare a lungo termine per chi ha serie e oggettive difficoltà". Lo dice il presidente di Confidustria Vincenzo Boccia a Circo Massimo, su Radio Capital, a proposito della pace fiscale: "Un azzeramento - spiega - sarebbe un messaggio totalmente diverso. Una cosa è avere un fisco che devi comunque rispettare ma che, in caso di difficoltà, consente di pagare fino a 10 anni senza tassi elevati. Altra cosa è l'azzeramento, che può creare una dimensione potenziale di furbizia che abbiamo già visto in passato".