Inps, 1,7 mln artigiani nel 2017, -1,4%

ROMA, 27 GIU - Nel 2017 erano iscritti all'Inps 1,7 milioni di artigiani con un calo dell'1,4% rispetto al 2016. LO si legge nell'Osservatorio sui lavoratori autonomi appena pubblicato dall'Inps che sottolinea che nel 2016 la flessione era stata pari a -2,5% rispetto al 2015. Tra il 2008 e il 2017 quando gli iscritti erano oltre 1.967.000 si è registrato un calo di oltre 260.000 unità. Relativamente alla ripartizione per qualifica, nell'anno 2017 vi è una marcata prevalenza di titolari che con 1.568.819 iscritti costituiscono il 92,3% del totale (131.351 i collaboratori). La distribuzione per qualifica si mantiene pressoché costante nel tempo. Se si analizza la distribuzione per sesso, per tutti gli anni analizzati, è evidente una marcata prevalenza dei maschi, che nel 2017 costituiscono il 79,4% del totale degli artigiani.