MILANO, 27 GIU - L'Amarone si allea alla vodka. Masi Agricola ha stretto un accordo di importazione e distribuzione dei propri vini in Russia con il gruppo Beluga. "Più che un accordo è una vera e propria alleanza strategico-distributiva in un mercato, la Russia, in cui la presenza di Masi è storicamente consolidata, ma che presenta al contempo un potenziale di sviluppo estremamente interessante" commenta Sandro Boscaini, Presidente di Masi Agricola.