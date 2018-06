Borsa Milano chiude in rialzo con Saipem

MILANO, 27 GIU - Spinti dal comparto del petrolio, che a livello europeo è salito del 2,5%, i mercati del Vecchio Continente hanno chiuso in rialzo, con Londra maglia rosa (+1,1%). Piazza Affari ha guadagnato lo 0,65% a 21.557 punti. A dare man forte agli investitori è stata anche la 'tregua' concessa dal presidente americano Donald Trump, cauto in tema di restrizioni agli investimenti cinesi degli Usa. Anche l'andamento del petrolio è stato un effetto delle politiche americane, con la proposta di bloccare l'import dall'Iran. A Milano hanno corso Saipem (+5,3%), Tenaris (+5,1%), Eni (+2,7%) e Terna (+2,5%). Bene anche Cnh (+2,8%) e Unipolsai (+2,5%). La compagnia bolognese ha viaggiato in controtendenza rispetto al settore finanziario, che ha occupato la parte bassa del listino. Banca Generali ha ceduto il 3,2%, Ubi il 2,2%, Unicredit l'1,8%, Banco Bpm l'1,8% e Intesa l'1,5%. Carige ha ceduto l'1,27%, dopo l'addio polemico del presidente Giuseppe Tesauro, e Mps l'1,9%. Nel giorno dell'assemblea, Mediaset sale dell'1,34%.