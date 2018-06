Spread Btp-Bund sale a 255

ROMA, 28 GIU - Spread in rialzo dopo l'asta di titoli italiani a medio e lungo termine che ha riscosso una domanda più tiepida che in passato. Il differenziale Btp-Bund a dieci anni segna 253 punti contro i 248 della chiusura di ieri, dopo un picco a 255. Il rendimento del decennale italiano è al 2,84%. Nonostante il calo dei rendimenti, l'asta sul decennale ha visto un rapporto di copertura (fra domanda e offerta) pari a 1,26, il più basso da gennaio. Il cinque anni si è fermato a 1,34, il più basso 'bid-to-cover ratio' dal luglio dello scorso anno. Arne Lohmann Rasmussen, analista di Danske bank, dice alla Bloomberg che "la domanda modesta è segno che l'interesse degli investitori si è ulteriormente indebolito e che uno spread di 220 punti base non è sufficiente per attrarli".