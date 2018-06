Amazon: compra farmacia online PillPack

NEW YORK, 28 GIU - Amazon spinge nel settore sanitario. Il colosso di Jeff Bezos acquista PillPack, una farmacia online che offre medicinali e consegne a domicilio. I termini dell'accordo non sono stati diffusi. E la stessa lancia l'affondo ufficiale anche contro Ups e FedEx. Amazon infatti sta lavorando alla realizzazione della propria rete di consegne a domicilio negli Stati Uniti: il gigante ha infatti invitato piccoli imprenditori a creare società per le consegne con al massimo 100 autisti e la possibilità di aver in leasing fra i 20 e i suoi 40 camion. L'iniziativa rappresenta un'ulteriore spinta del gigante dell'e-commerce a guadagnare un maggiore controllo sulle sue consegne e far fronte al boom degli ordini online che Ups, FedEx e le Poste americane non sono in grado di gestire. Secondo gli analisti, più di quattro ogni 10 dollari spesi online negli Stati Uniti è per fare shopping su Amazon: il risultato è che il numero delle sue consegne ha superato il miliardo lo scorso anno.