Gay, Ict cresce ma ora serve una scossa

ROMA, 29 GIU - "I numeri confermano la ripresa degli investimenti digitali in Italia" ma, avverte Marco Gay, l'ex leader dei giovani di Confindustria ed oggi presidente di Anitec-Assinform, l'associazione delle imprese Ict e dell'elettronica di consumo, "le previsioni non devono illuderci. Scontano la continuità delle politiche già avviate per l'innovazione". Su questo fronte, dice, "serve una marcia in più se si vuole recuperare quell'efficienza che è condizione di successo per qualsiasi iniziativa a favore della crescita, dell'occupazione di qualità e della sostenibilità del welfare", dice Gay. "L'auspicio è che nell'attuale fase di costruzione dell'azione legislativa e di governo la moderata enfasi sul digitale sia la conseguenza del fatto che si dia per scontata la sua centralità, e che si voglia passare direttamente ai fatti".