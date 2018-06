Borsa:Milano chiude in rialzo con banche

MILANO, 29 GIU - La Borsa di Milano (+0,9%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei, nel giorno dell'Eurosummit e dell'intervento di Mario Draghi sui dazi. Le banche hanno sostenuto i listini del Vecchio Continente con gli investitori che guardano con favore alle decisioni sul paracadute al fondo salva-banche. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 236 punti ed il rendimento del decennale italiano al 2,67%. A Piazza Affari corrono Prysmian (+4,6%) ed Exor (+3,4%). Bene anche Ubi (+3,3%), Banco Bpm (+2,1%), Fineco e Unicredit (+1,6%) mentre è in controtendenza Mps (-1,6%). In rialzo Fca (+1,8%), dopo le indiscrezioni, subito smentite, sull'interesse da parte di Hyundai. Avanza Recordati (+1,5%), sospesa dalle contrattazioni nel mercato after hour, in attesa di una nota sulla vendita al fondo Cvc. Scivola Mediaset (-4,5%), dopo che Morgani Stanley ha tagliato il settore dei media in generale. In calo anche Triboo (-1,4%) nel primo giorno sul listino principale (Mta) dopo aver lasciato l'Aim.