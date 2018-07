Borsa: Asia in calo, pesa arrivo dazi

MILANO, 2 LUG - Borse asiatiche in rosso nella prima seduta della settimana. Sui mercati pesano le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e l'entrata in vigore, nei prossimi giorni, dei dazi imposti dall'amministrazione statunitense. Gli investitori guardano con timore anche al calo delle esportazioni in Cina. Chiude in netto calo Tokyo (-2,2%), ai minimi in 2 mesi e mezzo. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a quota 110,70, mentre perde leggermente terreno sulla moneta unica, poco sotto a un valore di 129. A mercati ancora aperti sono in calo Shanghai (-2,4%), Shenzhen (-1,7%), Seul (-2,3%) e Mumbai (-0,7%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati mensili sulla disoccupazione italiana e nell'Eurozona, l'indice Pmi in Europa, Italia e Germania ed i prezzi alla produzione nel Vecchio Continente. Dagli Stati Uniti le spese per le costruzioni edili e l'indice Pmi manifatturiero.