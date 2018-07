Istat:disoccupazione maggio cala a 10,7%

ROMA, 2 LUG - A maggio il tasso di disoccupazione scende al 10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l'Istat, sottolineando che si tratta del livello più basso da agosto del 2012. L'Istituto fa notare come la stima delle persone in cerca di occupazione a maggio registri un "forte calo" (-2,9%, pari a -84 mila). Il numero dei disoccupati così scende a 2 milioni 793 mila. Sempre a maggio la stima degli occupati registra "un sensibile aumento", con una crescita 114 mila unità su aprile (+0,5%) e di 457 mila su base annua (+2,0%). L'Istat spiega che in termini congiunturali il rialzo riguarda i 25-34enni (+31 mila) e, soprattutto, gli ultracinquantenni (+98 mila). Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), a maggio cala al 31,9% (-1,0 punti percentuali su aprile). L'Istituto di statistica sottolinea che si tratta del valore più basso dal gennaio del 2012, quindi da oltre 6 anni.