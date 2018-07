Ceccotti Collezioni in Poltrona Frau

TOLENTINO (MACERATA), 2 LUG - Poltrona Frau Group insieme ad Haworth Inc ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della maggioranza di Ceccotti Collezioni, storica azienda toscana del segmento alto di gamma, famosa per i suoi mobili in legno massello. L'acquisizione verrà effettuata da Haworth Italy Holding, filiale Italiana della capogruppo Haworth Inc, mentre la nuova arrivata opererà all'interno della Divisione Lifestyle Designs aggiungendosi ai marchi Cassina, Cappellini, Poltrona Frau, Janus et Cie, Luminaire. Fondata nel 1988 da Franco Ceccotti, l'azienda ha orogine dalla paterna Ceccotti Aviero che dal 1956 a Cascina tra Pisa e Firenze produceva mobili in legno di alta qualità e forniture alberghiere. Con un giro d'affari di 7 milioni di euro, Ceccotti Collezioni opera principalmente 2 negozi monomarca e 150 rivenditori nel mondo, impiegando 50 persone. Il fondatore Franco Ceccotti rimarrà alla guida dell'azienda nella sua attuale veste di Ceo, riportando funzionalmente a Nicola Coropulis, dg di Poltrona Frau.