Alleanza Tesco-Carrefour su acquisti

ROMA, 2 LUG - Carrefour e Tesco si alleano per "sfruttare il loro potere d'acquisto" nei confronti dei fornitori e tagliare i costi. Lo hanno annunciato i due colossi della distribuzione che insieme hanno vendite annuali per 171 miliardi di dollari. "La partnership strategica" dovrebbe essere formalizzata nei prossimi due mesi e avrà una durata iniziale di tre anni. In base all'intesa i due supermercati condivideranno i propri prodotti di marca. L'alleanza "permetterà ai due gruppi di migliorare la qualità e la scelta dei prodotti per i clienti a prezzi più bassi, e rafforzerà il loro rapporto con i fornitori", hanno spiegato Tesco e Carrefour in una nota congiunta.