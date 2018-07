Mediaset scende ancora in Borsa, -3,6%

MILANO, 2 LUG - Ancora una giornata difficile per Mediaset in Piazza Affari: il titolo del Biscione ha ceduto il 3,6% finale a 2,64 euro, ai livelli dove si trovava prima della scalata del dicembre 2016 di Vivendi. Nelle ultime due sedute il Biscione ha ceduto complessivamente il 7,6%, dopo lo scivolone del 16% registrato nelle due ultime settimane di maggio. Su Mediaset pesa soprattutto il calo di tutto il settore televisivo dopo che venerdì Morgan Stanley ha stimato come la sfida dei servizi Ott si intensificherà per le aziende dei media con una pubblicità televisiva a crescita bassa e gli utili per azione che potrebbero scendere di circa il 40% nei prossimi cinque anni. Non aiuta anche il clima politico, con la galassia Berlusconi che in generale avrebbe preferito la delega alle telecomunicazioni affidata a un sottosegretario e le dichiarazioni della vigilia del vice premier e ministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio sul rinnovamento necessario per Rai e Mediaset con la nascita di una 'Netflix italiana'.