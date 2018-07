Fincantieri: Bono, lavoro per 10 anni

ROMA, 2 LUG - Fincantieri ha lavoro assicurato per i prossimi 10 anni. Mentre l'accordo su Stx France, in via di chiusura, offre la possibilità di aumentare ancora la capacità produttiva. L'a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, parla delle strategie del gruppo in un'intervista (concessa prima della notizia della gara australiana a Bae Systems) a Fortune Italia, in edicola con il secondo numero. Dopo l'accordo con i francesi, spiega in un'anticipazione, "vengono a crearsi due poli in Europa, sostanzialmente. Prima c'erano quattro costruttori, poi la crisi dei cantieri francesi e di quelli finlandesi ha favorito l'accorpamento sotto un imprenditore norvegese che poi ha venduto ai Coreani. I cantieri finlandesi sono stati comprati dal nostro competitor tedesco (Meyer Werft) e la nostra mossa con Stx si inserisce in un rapporto più ampio con i francesi, oltre alla parte mercantile e crocieristica stiamo parlando anche della possibilità di integrazione militare". (ANSA).