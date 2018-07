Italiaonline stop esuberi, sei mesi cig

ROMA, 02 LUG - Sono stati superati i 400 esuberi previsti per Italiaonline (ex Seat Pagine Gialle) e trasformati in cassa integrazione per riorganizzazione per i prossimi 6 mesi (dal 12 luglio all'11 gennaio 2019). Questo il telaio dell'accordo raggiunto al ministero del Lavoro dove tra poco il testo sarà formalizzato. Entro il 30 ottobre del 2018, circa 250 dipendenti potranno decidere di utilizzare un meccanismo di incentivazione all'esodo volontario, altri 150 saranno ricollocati in varie funzioni (70 nella digital factory).