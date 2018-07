Borsa: Milano rallenta, bene Banco Bpm

MILANO, 3 LUG - La Borsa di Milano (+0,21%) rallenta rispetto all'avvio. Piazza Affari rimbalza, in linea con gli altri listini europei che archiviano i timori per la tenuta del Governo tedesco. Si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che apre in calo a 230 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 2,62%. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1647 a Londra. Svettano in cima al listino Stm e Prysmian (+2%). Bene anche Banco Bpm (+1,9%), con la notizia che sette consorzi sono in corsa per il pacchetto di crediti in sofferenza e la piattaforma di gestione. In terreno positivo anche Unicredit (+0,9%), Fineco (+0,6%) e Intesa (+0,2%). Deboli Ubi (-0,2%) ed Mps (-0,1%). In calo Recordati (-0,6%), che si allinea al prezzo dell'opa che lancerà il fondo Cvc. In rosso anche Unipol (-0,6%), Generali (-0,5%) e Poste. Poco mossa Mediaset (-0,1%) mentre è positiva Tim (+0,5%). Fca (+0,1%), non risente dei dati in calo sulle immatricolazioni delle auto a giugno.