Borsa:Europa in rialzo brinda a Germania

MILANO, 3 LUG - Le Borse europee rimbalzano e brindano alla stabilità del governo tedesco dopo i timori di una crisi politica sul tema dei migranti. I listini del Vecchio Continente non sembrano risentire dei timori per l'arrivo dei dazi imposti dagli Stati Uniti su 34 miliardi di dollari di beni cinesi. Prosegue stabile l'euro sul dollaro a 1,1673 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Bene Francoforte (+0,6%), Madrid e Parigi (+0,4%) e Londra (+0,1%). In positivo il settore delle telecomunicazioni (+1%), la finanza (+0,5%) e l'energia (+0,2%). In forte calo Glencore (-10%), dopo la notizia che il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha chiesto documenti sulle sue operazioni in Nigeria, Congo e Venezuela. In rialzo Deutsche Telekom (+1%), Telefonica (+1%), Allianz (+1,9%) e Novartis (+0,5%).