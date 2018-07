MILANO, 3 LUG - I russi di Veon cedono la loro quota del 50% in Wind Tre a CK Hutchison per 2.450 milioni di euro, escono dall'Italia e puntano ad Oriente. I proventi infatti con "un guadagno netto di 1.100 milioni di dollari" (circa 944 milioni di euro), si legge in una nota del gruppo, saranno usati in parte per acquistare da Global Telecom Holding le attività in Pakistan e Bangladesh. Il completamento dell'operazione dovrebbe avvenire nel terzo trimestre o all'inizio del quarto trimestre del 2018.