Via piatti di plastica da scaffali Lidl

MILANO, 4 LUG - Via bicchieri, piatti e posate di plastica dagli scaffali degli oltre 600 supermercati a marchio Lidl. E' l'impegno che la catena di grande distribuzione intende mantenere entro la fine del 2019. Di recente, ricorda l'azienda, Lidl Italia ha annunciato l'obiettivo di "ridurre del 20% l'utilizzo di plastica entro il 2025". Bicchieri, piatti e posate monouso saranno prodotti in materiali alternativi o riciclabili. "In un secondo momento - viene spiegato - saranno eliminate le posate e le cannucce in plastica presenti nei piatti pronti e nelle bevande to go, convertendole in versioni più sostenibili". "Rimuovere la plastica monouso - spiega l'A.d. di Lidl Italia, Eduardo Tursi - ci consentirà di risparmiare circa 2 mila tonnellate di plastica all'anno, l'equivalente dei rifiuti plastici prodotti in un anno da oltre 57 mila persone in Italia, e pari a 1.500 metri cubi. L'obiettivo è esaurire i quantitativi delle referenze usa e getta già acquistati e di passare poi alle soluzioni alternative".