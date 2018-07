Borsa: Milano prosegue in rosso

MILANO, 4 LUG - La Borsa di Milano (-0,28%) prosegue la seduta in terreno negativo in attesa dell'arrivo dei dazi imposti dagli Stati Uniti su 34 miliardi di dollari di beni cinesi. In positivo la gran parte delle banche. Lo spread tra Btp e Bund è a quota 233 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,62%. In fondo al listino principale Stm (-3,1%). Male anche Moncler (-2,1%) e Ferragamo (-1,9%). In calo la galassia delle auto con Cnh (-1,9%), Fca e Ferrari (-1%) ed Exor (-1,8%). In terreno positivo le banche con Mediobanca (+1,2%), Banca Generali (+1,1%), Fineco (+0,9%) e Intesa (+0,3%). In rialzo anche Tim (+0,9%) e Mediaset (+0,5%). Bene i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio stabile. Salgono Eni (+0,4%), Snam (+0,3%) e Saipem (+0,1%) mentre è piatta Italgas (+0,04%).