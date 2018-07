Borsa Milano solida (+1%) con Fca

MILANO, 5 LUG - I titoli automobilistici hanno spinto le Borse europee, grazie alle voci della ricerca di un accordo fra Europa e Stati Uniti che scongiuri il rialzo dei dazi sul comparto. La Piazza migliore è stata Francoforte, che ha guadagnato l'1,19%. Milano è cresciuta dell'1,05%. In Piazza Affari, Fca è salita del 5,8%, grazie anche alla raccomandazione di acquisto di Jefferies. Bene pure St (+2,99%) e Generali (+2,28%), queste ultime grazie alla cessione della tedesca Leben. Sotto pressione il comparto moda, con Mocler che ha ceduto l',64% e Ferragamo il 2,11%. Giornata positiva per Mediaset (+0,46%), per la crescita della pubblicità e la possibilità di un ritorno al dividendo, e per Tim (+0,22%), dopo che il tar ha sospeso la maximulta per la violazione della Golden Power. Giornata di acquisti sui titoli legati al calcio. Quello della Juventus è stato il migliore in assoluto (+11,19% a 0,82 euro), grazie alle voci di un imminente arrivo di Ronaldo. Bene anche Roma (+9,74% a 0,49 euro) e Lazio (+6% a 1,5 euro).