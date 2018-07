Elica, innovazione è motore di crescita

FABRIANO (ANCONA), 5 LUG - "Il mondo Elica cerca di seguire quello che il mercato sta chiedendo in giro per il mondo, quindi sempre di più ci stiamo spostando dalla cappa tradizionale a oggetti che includono tanti atri oggetti". Tecnologia digitale, design, connettività tra apparecchio e consumatore, sono per Francesco Casoli, presidente Elica, la chiave della crescita dell'azienda marchigiana con quartier generale a Fabriano e sette siti produttivi in quattro continenti, leader mondiale in termini di unità vendute nel settore delle cappe aspiranti per uso domestivo: "Abbiamo lanciato un piano di cottura il 'NikolaTesla', che include un piano aspirante, a breve lanceremo un piano di cottura aspirante con la bilancia a bordo e quello che ha un'assistente chef digitale che aiuterà l'utente finale a cucinare ma che soprattutto gestirà le temperature all'interno delle padella; sembra banale ma per cucinare bene c'è bisogno di avere il maggior controllo. Stiamo lavorando affinché Elica sia sempre più vicina al consumatore".