Industria 4.0, Italia rimessa in moto

FABRIANO (ANCONA), 5 LUG - "Finalmente il paese si è rimesso in movimento dopo 15 anni e un po' distrazione. Il piano industria 4.0 è stato un segnale forte che il governo e il sistema delle imprese hanno voluto dare al paese". Parole di Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale, stasera a Fabriano presso il quartier generale di Elica in occasione del 51/o meeting Faro. Al centro dell'incontro, lo Smart Building & appliance, che come l'Internet delle Cose (IoT) sta trasformando case, edifici, elettrodomestici. Strumenti sempre più connessi al consumatore per un mercato in crescita a livello mondiale e che offrono nuove opportunità di business. "Occorre capire - spiega Catania - che il legame tra innovazione produttività competitività e crescita è un'equazione lineare, in Italia su questo avevamo perso parecchi punti e abbiamo pagato un prezzo molto salato. Il grande sforzo fatto ha fatto la differenza: gli imprenditori - aggiunge - stanno investendo, hanno cominciato a capire