Borsa: Europa piatta nel giorno dazi

MILANO, 6 LUG - Le Borse europee sono piatte in terreno negativo nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi Usa su 34 miliardi di dollari di beni cinesi. Poco mossa anche Francoforte (+0,08%) nonostante i dati sul debito pubblico che nel 2019, per la prima volta da 17 anni, scenderà al 58,25% del Pil. Sul fronte monetario è stabile l'euro sul dollaro a 1,1717 a Londra. In calo Londra e Milano (-0,2%) mentre sono piatte Parigi e Madrid. I listini del Vecchio Continente sono appesantiti dal comparto dell'energia (-1%) e della finanza (-0,3%) mentre sono in rialzo le Tlc (+0,4%). In forte calo la società svedese Assa Abloy (-7,6%), dopo i dati sui costi per i nuovi progetti in Cina. In calo anche Total (+1,1%), Volkswagen (-1,5%), Renault (-1,5%). A Piazza Affari in calo Fca (-2,1%), Pirelli (-1%), Cnh (-0,6%) e Ferrari (-0,2%). Svettano UnipolSai (+2,7%), Mediaset (+2,3%), Campari (+2%) e Unipol (+1,5%).