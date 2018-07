Fonti Mef, prematuro target deficit

ROMA, 6 LUG - E' assolutamente prematuro indicare ora l'obiettivo programmatico che verrà inserito nella Nota di Aggiornamento del Def a settembre. Le indiscrezioni di stampa sul tema sono congetture che non trovano riscontro al ministero dell'Economia. Così fonti del Mef, ricordando che il Ministro Tria, nella sua audizione nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato ha affermato che un rapporto deficit/pil allo 0,8% per il 2019, come è previsto nel Def a legislazione vigente, comporterebbe un aggiustamento troppo drastico e deleterio per la crescita. Via XX Settembre spiega inoltre che la lieve decelerazione in corso, riscontrata anche dai tecnici del ministero, è imputabile all'andamento delle esportazioni e della produzione, come effetto anche dell'imposizione dei dazi Usa. Mentre non è in discussione un allentamento dell'attenzione da parte del governo sul consolidamento dei conti che proseguirà.