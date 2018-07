Dirigenti, riflettere su pensioni d'oro

ROMA, 8 LUG - "Domani chiederò un incontro formale a Di Maio per indurlo a riflettere sul tema delle pensioni d'oro". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Cida,Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, Giorgio Ambrogioni. "Stiamo vedendo un approccio retorico, demagogico e strumentale su un tema molto delicato". Per il presidente di Cida il tema della pensione d'oro non deve essere legato all'importo ma come è stata costruita la pensione. "Questi pensionati contribuiscono al gettito fiscale in maniera pesantissima. Io rappresento una categoria di dirigenti in pensione che rappresentano l'1-2% del totale dei contribuenti Irpef, e questo 1-2% genera un gettito contributivo pari al 18% del totale", spiega Ambrogioni. "E' attraverso la leva fiscale che si fa solidarietà, che si fa ridistribuzione dei redditi, non attraverso balzelli continui sulle pensioni in essere, creando ansie e stress", "il gettito che poi porta è illusorio" perché "stiamo parlando di 100mln euro e colpisce praticamente 27 mila persone".