Borsa: Milano rallenta ma resta positiva

MILANO, 9 LUG - Piazza Affari rallenta ma resta in terreno positivo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 21.981 punti, in linea con gli altri listini europei. In calo lo spread tra il Btp e il Bund tedesco che scende a 237 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,68%. Corre Saipem (+3,4%), dopo le indiscrezioni su un potenziale contratto da 1 miliardo di dollari per una installazione sottomarina al largo dell'Azerbaijan sul Mar Caspio per conto di Total. Bene anche Mediaset (+2,1%) mentre è debole Tim (-0,3%), quest'ultima alle prese con la vicenda dello scorporo della rete. In rialzo anche la gran parte delle banche con Mps (+1%), Banco Bpm (+0,8%), Unicredit (+0,7%) e Ubi (+0,6%). In controtendenza Carige (-2,3%), con le dimissioni del consigliere indipendente Francesca Balzani dopo quelle del presidente Tesauro e del consigliere Lunardi. In rosso Unipol (-1,4%), Pirelli (-1%), Atlantia e Italgas (-0,5%). Giù la Juventus (-4%), alle prese con la definizione dell'acquisizione di Cristiano Ronaldo.