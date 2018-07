Borsa Milano sale con Saipem, giù Carige

MILANO, 9 LUG - Piazza Affari, come le altre Borse europee, leggermente positiva senza ripercussioni né dalle parole di Draghi al Parlamento europeo né dalle dimissioni che stanno scuotendo il governo inglese: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,49% tornado sopra la soglia dei 22mila punti (a 22.033), l'Ftse All share dello 0,43% a quota 24.246. Seduta forte per Saipem, che ha concluso in aumento del 3,9% oltre i 4 euro dopo le ipotesi, che la società non ha voluto commentare, di una commessa da un miliardo di dollari in Azerbaijan. Bene anche Prysmian (+3,6%) mentre è in corso l'aumento di capitale così come prosegue il recupero di Mediaset (+2,7% a 2,73 euro). Piatta Telecom (-0,3%), mentre tra i gruppi a minore capitalizzazione si sono mossi bene Cofide (+7%) e il gruppo editoriale Gedi (+4,7%), con Carige che ha ceduto il 2,3%. Nel calcio frenata per la Juventus, che ha perso il 3% dopo che nelle quattro sedute precedenti era cresciuta del 32%, con la Roma in aumento del 5% e la Lazio del 4%.