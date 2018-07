MILANO, 12 LUG - Borse europee in rialzo con gli investitori ottimisti in vista dei verbali della Bce. Si guarda anche all'ipotesi di una ripresa dei dialoghi tra Cina e Stati Uniti sulla vicenda dei dazi. L'euro è in lieve recupero a 1,1682 a Londra, dopo la fiammata di ieri della valuta americana. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In positivo Francoforte (+0,38%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,25%) e Madrid (+0,42%).