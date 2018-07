ROMA, 13 LUG - le quotazioni del petrolio sono ancora in lieve discesa con i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto che sul mercato after hour di New York cedono ancora 4 centesimi a 70,26 dollari al barile. Più netta la discesa del Brent (-37 centesimi) a 74,08 dollari al barile. Ad incidere sul calo la riapertura dei terminal in Libia