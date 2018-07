MILANO, 13 LUG - Apertura in crescita per le principali Borse europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni guadagnando lo 0,45% a quota 12.549 punti e Milano in rialzo dello 0,43% a 21.882 punti. Sullo stesso ordine di grandezza Parigi (+0,41% a 5.428 punti). Dopo i primi scambi, Londra sale dello 0,66% a 7.700 punti.