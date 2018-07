May,ok a piano jet militare con Leonardo

LONDRA, 16 LUG - La premier britannica Theresa May ha annunciato oggi il via libera allo sviluppo di un progetto da 2 miliardi di sterline, con la partecipazione dell'italiana Leonardo, per la realizzazione di un modello di jet militare di nuova generazione da destinare alla Raf. "Il governo si unirà a BAE Systems, Leonardo, MBDA e Rolls Royce per finanziare la nuova fase della Future Combat Air System Technology Initiative tramite la rivoluzionaria partnership nota come Team Tempest", ha detto May all'inaugurazione dell'airshow di Farnborough. E sulla scia dell'annuncio, il titolo Leonardo accelera a Piazza Affari (+1,4% a 9,12 euro).