Borsa: Europa in calo, Milano piatta

MILANO, 17 LUG - Le Borse europee procedono in calo con la frenata della crescita cinese e lo spettro di una guerra commerciale a causa dei dazi imposti dagli Usa. Gli investitori guardano anche l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, al parlamento americano. Il petrolio arresta la caduta e risale a 68,1 dollari. Resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1718 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,2 per cento. Giù Madrid (-0,6%), Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%) e Francoforte (-0,1%). I listini del Vecchio Continente sono appesantiti dalle perdite del settore Tlc (-1,6%) ed energia (-0,7%) mentre è piatta la finanza. In calo il settore farmaceutico con Roche (-1%), Bayer (-0,9%), Novartis (-0,8%). A Piazza Affari (-0,02%) prosegue la corsa delle 'torri' dopo l'accordo di Mediaset (+2,2%) ed F2i per lanciare l'opa, attraverso il veicolo 2i Towers, su Ei Towers (+15%). Vola anche Rai Way (+18%) e Inwit (+2,9%). Proseguono in calo Tim (-1%) e Carige (-1,1%), quest'ultima alle prese con lo scontro interno.