Con i Mondiali pubblicità salita dell'1%

MILANO, 17 LUG - Nel 2018 il mercato pubblicitario in Italia aumenterà dell'1,5% secondo l'Upa (Utenti pubblicità associati) e dell'1,7% secondo la multinazionale Nielsen, che fa ricerche di mercato, toccando gli 8,5 miliardi di euro, contro 7,95 miliardi del 2017. L'incremento legato ai Mondiali è dell'1%, pari a 80-90 milioni. Nonostante il trend in crescita dal 2012, nel 2018 l'ammontare pubblicitario sarà comunque del 10% inferiore al 2008 quando, prima della crisi, toccò i 9 miliardi. "Il 2019 - ha spiegato Alberto Dal Sasso, di Nielsen - è ipotizzabile che ci sia un rallentamento della crescita, se non una decrescita. L'assenza di eventi sportivi di rilievo determinerà una sofferenza, che potrebbe non essere bilanciata dal trend positivo". Dall'analisi dei dati storici emerge che il mercato pubblicitario è cresciuto di 150 volte dal 1962 a oggi. Le pubblicità sui quotidiani sono crollate, passando dai 2 miliardi del 2000 ai 638 milioni del 2017. Boom per internet: dai 138 milioni del 2005 ai 2,4 miliardi del 2017.