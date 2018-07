Iliad a 1 mln clienti, prolunga offerta

MILANO, 18 LUG - Iliad "ha superato il primo milione di abbonati, a soli 50 giorni dal suo lancio" e "non ha intenzione di modificare il prezzo". Lo ha annunciato l'ad Benedetto Levi in una scenografica intervista su Facebook, rispondendo alle domande che l'antropologo forense Maurizio Cusimano gli ha posto collegandolo a un poligrafo, comunemente chiamato 'macchina della verità'. "Abbiamo raggiunto in meno di due mesi un milione di utenti" ha aggiunto e "ha deciso di estendere la sua offerta commerciale al prezzo di 5,99 al mese per ulteriori 200.000 utenti".