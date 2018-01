Troina, incidente lungo la Statale 120, muore un'operaia di Cerami

Una donna di 51 anni è morta a seguito di un incidente stradale che si è verificato nei pressi del bivio Contranda Piano/Fossi lungo la strada statale 120 , all'altezza del km 132,620 a Troina.

Lo scontro è avvenuto tra una BMW condotta da un uomo di 33 anni e una Fiat 500 condotta dall vittima di 51 anni, operaia di Cerami. L’utilitaria dopo l’urto è finita in un dirupo e per la donna non c’è stata nulla da fare. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai Carabinieri della stazione di Troina per i rilievi ed anche i volontari dei Vigili del Fuoco di Troina. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.