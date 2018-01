Truffa all'Agea e all'Ue, dieci arresti nell'Ennese

Eseguita all’alba un'ordinanza con dieci provvedimenti cautelari tra Enna, Nicosia, e altri Comuni dell’ennese, alcune agli arresti domiciliari, a carico di allevatori e responsabili di sportelli che si occupano delle pratiche per i finanziamenti in agricoltura. Per tutti l’accusa è di truffa aggravata ai danni dell’Agea e dell’Ue. Pochi i particolari trapelati. L’operazione è stata svolta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Enna. La vicenda riguarda le richieste di contributi comunitari che sarebbero state fatte inserendo nelle domande anche terreni dei quali i percettori non avevano la disponibilità.Tra le persone finite in manette anche l'ex vicesindaco di Nicosia Carmelo Amoruso di 49 anni.

In una precedente versione avevamo dato - per un nostro errore - per coinvolta l'attuale vicesindaca che è del tutto estranea alla vicenda. Errore del quale ci scusiamo con i lettori e con l'interessata.