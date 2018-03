Borse, bigiotteria e prodotti per la casa senza etichette: sequestri nell'ennese

Enna - La guardia di finanza del comando provinciale di Enna ha sequestrato 2.000 articoli di bigiotteria e per la casa, privi di etichettatura o delle specifiche in lingua italiana. A Barrafranca e Piazza Armerina sono stati sequestrati oltre 1900 articoli tra giocattoli, dispositivi elettronici ed occhiali, elevando multe per 30.000 euro.