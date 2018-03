Barrafranca, la droga nascosta nella gabbia per conigli: arrestato

Droga nascosta in una gabbia per conigli. Accade a Barrafranca, in provincia di Enna, dove i carabinieri hanno arrestato Domenico Antonino Abbate, 33enne, che dovrà adesso rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione nella casa di campagna dell’uomo in contrada Moli i militari della compagnia di Piazza Armerina insieme al nucleo Cinofili di Nicolosi hanno scoperto un chilo e mezzo di marijuana. La droga era nascosta in una gabbia per conigli a sua volta sistemata in una stanza chiusa a chiave. Determinante ai fini del rinvenimento è stato il fiuto del cane Ivan. Dalla vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato si sarebbero ricavati circa 10.000 euro, spiegano gli investigatori dell’Arma. Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato condotto nel carcere di Enna a disposizione dell’autorità giudiziaria.